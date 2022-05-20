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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Сочи (мол)
Рубин (мол) - Сочи (мол): обзор матча 20 мая 2022
Рубин (мол)
20.05.2022, пятница, 18:00
Россия. М-лига, группа 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Сочи (мол)
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Статистика матча Рубин (мол) - Сочи (мол)
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Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
Информация о матче
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Рубин (мол)
Сочи (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
6
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