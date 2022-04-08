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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Чертаново (мол)
Кр. Советов (мол) - Чертаново (мол): обзор матча 08 апреля 2022
Кр. Советов (мол)
08.04.2022, пятница, 12:00
Россия. М-лига, группа 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
Чертаново (мол)
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Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, Финал
Динамо Мх (мол)
- : -
29.11.2026
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
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Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
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Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
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Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Информация о матче
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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Кр. Советов (мол)
Чертаново (мол)
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2018.08.19 12:17
1
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
29 сентября
3
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
2020.12.25 20:12
3
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
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