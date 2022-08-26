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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Мактаарал - Шахтер Караганда
Мактаарал - Шахтер Караганда: обзор матча 26 августа 2022
Мактаарал
26.08.2022, пятница, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер Караганда
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Статистика матча Мактаарал - Шахтер Караганда
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0
Матчи команд
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Окжетпес
1 : 1
29.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Мактаарал
2 : 1
21.10.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Мактаарал
1 : 1
05.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Атырау
2 : 0
01.10.2023
Мактаарал
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 0
27.09.2023
Мактаарал
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Алпамыс батыр
Новости команд
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Шахтер Караганда
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Товарищеский матч. 10 новичков не помогли «Химкам» в игре с командой из КПЛ (2:3)
2023.02.12 12:56
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
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