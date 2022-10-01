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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Буде-Глимт
Лиллестрем - Буде-Глимт: обзор матча 01 октября 2022
Лиллестрем
01.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 4
Завершен
Буде-Глимт
32'
И. Ибрахимай
28'
У. Салтнес
52'
Р. Эспейор
87'
У. Ветлесен
90'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Буде-Глимт
90'
+3
Желтая карточка
Н. Цугель
90'
+1
Замена
И. Амундсен
️️️️
Д. Мвука
90'
+1
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
90'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
90'
ГОЛ! 1:4!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
К. Кайринен
89'
87'
ГОЛ! 1:3!
У. Ветлесен
Пас отдал
Л. Салвесен
85'
Желтая карточка
Л. Салвесен
82'
Желтая карточка
Д. Мвука
Желтая карточка
В. Драгснес
82'
Замена
А. Адамс
️️️️
И. Ибрахимай
82'
Замена
А. Симсир
️️️️
Г. Осен
82'
73'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
А. Гренбек
73'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
61'
Замена
М. Лоде
️️️️
Б. Матиас Мое
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Эспейор
Пас отдал
А. Пеллегрино
ГОЛ! 1:1!
И. Ибрахимай
Пас отдал
В. Драгснес
32'
28'
ГОЛ! 0:1!
У. Салтнес
Пас отдал
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2-1-4-4
20
Драгснес
5
Огбу
18
Мэттью
4
Кнудсен
6
Кайринен
23
Осен
29
Ибрахимай
4
Гарнас
21
Кристиансен
10
Ольсен
2
Рангер
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
11
Гренбек
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
11
Эспейор
23
Осен
58
Симсир
58
Симсир
23
Осен
6
Кайринен
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
6
Кайринен
29
Ибрахимай
45
Адамс
45
Адамс
29
Ибрахимай
18
Мое
2
Лоде
2
Лоде
18
Мое
22
Мвука
38
Амундсен
38
Амундсен
22
Мвука
11
Гренбек
10
Ветлесен
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Лиллестрем
Буде-Глимт
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Лиллестрем - Буде-Глимт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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