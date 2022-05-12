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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стремсгодсет
Викинг - Стремсгодсет: обзор матча 12 мая 2022
Викинг
12.05.2022, четверг, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 0
Завершен
Стремсгодсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Стремсгодсет
Желтая карточка
Ш. Паттинама
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
К. Красники
78'
Желтая карточка
K. Tokstad
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Танген
75'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
С. Бьорсхол
74'
72'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Л. Вильсвик
72'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
Л. Салвесен
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
К. Кабран
69'
66'
Замена
K. Tokstad
️️️️
О. Энерсен
65'
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
Н. Сандберг
58'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
К. Лекберг
58'
35'
Желтая карточка
Т. Грегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
8
Йохан Хове
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
28
Себулонсен
16
Лекберг
6
Стенснесс
7
Сольбаккен
27
Танген
11
Кабран
23
Сандберг
4
Брекало
14
Бериша
3-1-1-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
18
Стеневик
14
Энерсен
15
Салвесен
4
Грегор
8
Хове
18
Бьорсхол
20
Паттинама
20
Паттинама
18
Бьорсхол
16
Лекберг
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
16
Лекберг
27
Танген
10
Трипич
10
Трипич
27
Танген
23
Сандберг
11
де Ланлай
11
де Ланлай
23
Сандберг
11
Кабран
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
11
Кабран
15
Салвесен
23
23
15
Салвесен
14
Энерсен
11
11
14
Энерсен
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
26
Вильсвик
9
Фрайдей
9
Фрайдей
26
Вильсвик
Остались в запасе
Викинг
Стремсгодсет
1
Арилд Остбю
ВР
24
Маи Траоре
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
24
Маи Траоре
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Викинг - Стремсгодсет
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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