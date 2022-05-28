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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Викинг
Стремсгодсет - Викинг: обзор матча 28 мая 2022
Стремсгодсет
28.05.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
3 : 2
Завершен
Викинг
22'
Й. Хове
52'
Л. Салвесен
57'
Г. Штенгель (П)
38'
В. Бериша (П)
71'
В. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Викинг
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
Й. Хове
87'
80'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Л. Салвесен
77'
76'
Желтая карточка
В. Веватне
Желтая карточка
Л. Вильсвик
76'
71'
ГОЛ! 3:2!
В. Бериша
Пас отдал
К. Кабран
67'
Замена
К. Кабран
️️️️
Я. де Ланлай
67'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Н. Сандберг
61'
Замена
К. Лекберг
️️️️
М. Сольбаккен
61'
Замена
В. Веватне
️️️️
Д. Брекало
61'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
Х. Танген
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Штенгель
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
Й. Хове
52'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
О. Энерсен
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
Желтая карточка
Г. Вальсвик
37'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Салвесен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
11
Кевин Кабран
АП
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
3-3-1-3
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
71
Вальсвик
8
Красники
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
14
Энерсен
4
Грегор
15
Салвесен
3-2-2-3
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
6
Стенснесс
28
Себулонсен
7
Сольбаккен
28
Фридьоунссон
23
Сандберг
27
Танген
4
Брекало
14
Бериша
11
де Ланлай
8
Хове
18
Ипалибо
18
Ипалибо
8
Хове
15
Салвесен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
15
Салвесен
14
Энерсен
8
Гулликсен
8
Гулликсен
14
Энерсен
27
Танген
20
Паттинама
20
Паттинама
27
Танген
7
Сольбаккен
16
Лекберг
16
Лекберг
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
11
Кабран
11
Кабран
11
де Ланлай
23
Сандберг
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
23
Сандберг
4
Брекало
3
Веватне
3
Веватне
4
Брекало
Остались в запасе
Стремсгодсет
Викинг
18
Эрнест Боахен
ПЗ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
1
Арилд Остбю
ВР
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Стремсгодсет - Викинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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