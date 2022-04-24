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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Буде-Глимт
Викинг - Буде-Глимт: обзор матча 24 апреля 2022
Викинг
24.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 0
Завершен
Буде-Глимт
26'
З. Трипич
67'
С. Серас Себулонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Буде-Глимт
90'
+4
Замена
А. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
90'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
С. Бьорсхол
87'
Замена
Х. Танген
️️️️
М. Сольбаккен
87'
84'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Э. Хаген
84'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Сампстед
Желтая карточка
Н. Сандберг
80'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
З. Трипич
79'
74'
Вторая желтая
В. Бонифаци
ГОЛ! 2:0!
С. Серас Себулонсен
Пас отдал
С. Бьорсхол
67'
Желтая карточка
Д. Брекало
65'
59'
Желтая карточка
В. Бонифаци
Замена
К. Кабран
️️️️
К. Лекберг
54'
46'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
46'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Ж. Коомсон
ГОЛ! 1:0!
З. Трипич
Пас отдал
В. Бериша
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
6
Джанни Стенснесс
ЦП
4
Давид Брекало
ЦФ
18
Сондре Бьорсхол
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-5
1
Гуннарссон
10
Трипич
28
Фридьоунссон
6
Стенснесс
7
Сольбаккен
14
Бериша
3
Веватне
16
Лекберг
28
Себулонсен
18
Бьорсхол
4-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Сери
10
Ветлесен
18
Хаген
14
Салтнес
7
Коомсон
9
Сольбаккен
11
Эспейор
18
Бьорсхол
20
Паттинама
20
Паттинама
18
Бьорсхол
10
Трипич
23
Сандберг
23
Сандберг
10
Трипич
7
Сольбаккен
27
Танген
27
Танген
7
Сольбаккен
16
Лекберг
11
Кабран
11
Кабран
16
Лекберг
10
Ветлесен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
10
Ветлесен
2
Сампстед
10
Серли
10
Серли
2
Сампстед
7
Коомсон
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
7
Коомсон
18
Хаген
18
Ветти
18
Ветти
18
Хаген
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
Остались в запасе
Викинг
Буде-Глимт
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Викинг - Буде-Глимт
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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