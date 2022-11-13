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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Палмейрас
Интернасьонал - Палмейрас: обзор матча 13 ноября 2022
Интернасьонал
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Палмейрас
10'
Маурисио
39'
Алемао
85'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Палмейрас
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Бустос
89'
88'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
ГОЛ! 3:0!
B. Romero
Пас отдал
Вандерсон
85'
Желтая карточка
Л. Рамос
80'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
78'
Замена
Эстевао
️️️️
М. Диас
78'
74'
Замена
G.
️️️️
Дуду
Замена
П. Энрике
️️️️
Маурисио
71'
Замена
Л. Рамос
️️️️
Тайсон
71'
61'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
61'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Эндрик
49'
Желтая карточка
Эндрик
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Г. Скарпа
46'
Замена
Табата
️️️️
Э. Атуэста
ГОЛ! 2:0!
Алемао
Пас отдал
Маурисио
39'
Желтая карточка
Алемао
33'
23'
Желтая карточка
Э. Атуэста
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Алемао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
18
Маурисио
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Палмейрас
13
Луан
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
9
Эндрик
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Палмейрас
30
Kaique
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
4-1-2-3
13
Кейллер
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Диас
14
де Пена
18
Маурисио
9
Алемао
11
Тайсон
94
Вандерсон
3-2-1-3-2
12
Майке
26
Серкейра
13
Луан
8
Данило
20
Атуэста
9
Эндрик
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
12
Вандерлан
25
14
Бустос
3
Гомес
3
Гомес
14
Бустос
6
Диас
26
Эстевао
26
Эстевао
6
Диас
9
Алемао
31
31
9
Алемао
11
Тайсон
16
Рамос
16
Рамос
11
Тайсон
18
Маурисио
7
Энрике
7
Энрике
18
Маурисио
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
10
Скарпа
25
Менино
25
Менино
10
Скарпа
20
Атуэста
10
Табата
10
Табата
20
Атуэста
9
Эндрик
42
Лопес
42
Лопес
9
Эндрик
92
Дуду
11
11
92
Дуду
Остались в запасе
Интернасьонал
Палмейрас
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
30
Kaique
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
40
Roberto
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
30
Kaique
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Палмейрас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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