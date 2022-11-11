Ботафого - Сантос

|18 тур
|21 июля, четверг
|03:30
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|30 тур
|17 января, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:1
|Ботафого
|11 тур
|21 сентября, понедельник
|00:15
|Ботафого
|0:0
|Сантос
|30 тур
|4 ноября, понедельник
|01:00
|Сантос
|4:1
|Ботафого
|11 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Ботафого
|0:1
|Сантос
|36 тур
|22 ноября, четверг
|02:00
|Сантос
|1:1
|Ботафого
|17 тур
|4 августа, суббота
|22:00
|Ботафого
|0:0
|Сантос
|24 тур
|17 сентября, воскресенье
|01:00
|Ботафого
|2:0
|Сантос
|5 тур
|8 июня, четверг
|03:00
|Сантос
|1:0
|Ботафого
|25 тур
|15 сентября, четверг
|01:30
|Ботафого
|0:1
|Сантос
|6 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Сантос
|3:0
|Ботафого
|37 тур
|30 ноября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:0
|Ботафого
|18 тур
|31 августа, воскресенье
|23:00
|Ботафого
|1:0
|Сантос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Палмейрас
|38
|23
|12
|3
|66:27
|+39
|81
|2.
|Интернасьонал
|38
|20
|13
|5
|58:31
|+27
|73
|3.
|Флуминенсе
|38
|21
|7
|10
|63:41
|+22
|70
|4.
|Коринтианс
|38
|18
|11
|9
|44:36
|+8
|65
|5.
|Фламенго
|38
|18
|8
|12
|60:39
|+21
|62
|6.
|Атлетико Пар
|38
|16
|10
|12
|48:48
|0
|58
|7.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|13
|10
|45:37
|+8
|58
|8.
|Форталеза
|38
|15
|10
|13
|46:39
|+7
|55
|9.
|Сан-Паулу
|38
|13
|15
|10
|55:42
|+13
|54
|10.
|Америка Минейро
|38
|15
|8
|15
|40:40
|0
|53
|11.
|Ботафого
|38
|15
|8
|15
|41:43
|-2
|53
|12.
|Сантос
|38
|12
|11
|15
|44:41
|+3
|47
|13.
|Гойас
|38
|11
|13
|14
|40:53
|-13
|46
|14.
|Брагантино
|38
|11
|11
|16
|49:59
|-10
|44
|15.
|Коритиба
|38
|12
|6
|20
|39:60
|-21
|42
|16.
|Куяба
|38
|10
|11
|17
|31:42
|-11
|41
|17.
|Сеара
|38
|7
|16
|15
|34:41
|-7
|37
|18.
|Атлетико Г
|38
|8
|12
|18
|39:57
|-18
|36
|19.
|Аваи
|38
|9
|8
|21
|34:60
|-26
|35
|20.
|Жувентуде
|38
|3
|13
|22
|29:69
|-40
|22