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Сан-Паулу - Интернасьонал

09.11.2022, Среда, 03:30 мск Бразилия. Серия А, 37 тур Сан-Паулу - Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2022
18 тур
21 июля, четверг 02:30 Интернасьонал 3:3 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2021
29 тур
1 ноября, понедельник 00:15 Сан-Паулу 1:0 Интернасьонал
10 тур
8 июля, четверг 03:30 Интернасьонал 0:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
21 января, четверг 03:30 Сан-Паулу 1:5 Интернасьонал
12 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2019
37 тур
5 декабря, четверг 03:30 Сан-Паулу 2:1 Интернасьонал
18 тур
8 сентября, воскресенье 01:00 Интернасьонал 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2018
29 тур
14 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:1 Сан-Паулу
10 тур
6 июня, среда 03:30 Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:1 Сан-Паулу
2 тур
22 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
23 тур
6 сентября, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:0 Интернасьонал
4 тур
31 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 0:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
35 тур
13 ноября, четверг 03:00 Сан-Паулу 1:1 Интернасьонал
16 тур
21 августа, четверг 05:00 Интернасьонал 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
31 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:3 Сан-Паулу
12 тур
25 июля, четверг 00:00 Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал
Кубок Либертадорес 2010
1/2 финала
ответный матч		 6 августа, пятница 04:50 Сан-Паулу 2:1 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Палмейрас 38 23 12 3 66:27 +39 81
2. Интернасьонал 38 20 13 5 58:31 +27 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63:41 +22 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44:36 +8 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60:39 +21 62
6. Атлетико Пар 38 16 10 12 48:48 0 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45:37 +8 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46:39 +7 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55:42 +13 54
10. Америка Минейро 38 15 8 15 40:40 0 53
11. Ботафого 38 15 8 15 41:43 -2 53
12. Сантос 38 12 11 15 44:41 +3 47
13. Гойас 38 11 13 14 40:53 -13 46
14. Брагантино 38 11 11 16 49:59 -10 44
15. Коритиба 38 12 6 20 39:60 -21 42
16. Куяба 38 10 11 17 31:42 -11 41
17. Сеара 38 7 16 15 34:41 -7 37
18. Атлетико Г 38 8 12 18 39:57 -18 36
19. Аваи 38 9 8 21 34:60 -26 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29:69 -40 22
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