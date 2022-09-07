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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Брагантино
Атлетико Минейро - Брагантино: обзор матча 07 сентября 2022
Атлетико Минейро
07.09.2022, среда, 23:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
17'
Адемир
31'
Адерлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Брагантино
90'
+3
Желтая карточка
К. Эдуардо
86'
Замена
Мигел
️️️️
Хелиньо
85'
Замена
Соррисо
️️️️
Артур
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Гуга
84'
Замена
Рубенс
️️️️
Э. Саша
84'
Желтая карточка
И. Фернандес
75'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Жаир
75'
74'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
Замена
К. Павон
️️️️
Адемир
67'
61'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Алеррандро
Замена
И. Фернандес
️️️️
М. Сарачо
46'
31'
ГОЛ! 1:1!
Адерлан
Пас отдал
Л. Ортис
ГОЛ! 1:0!
Адемир
Пас отдал
Гуга
17'
14'
Желтая карточка
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Адемир
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
4-2-2-2
22
Эверсон
6
Силва
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
29
Аллан
8
Жаир
11
Сарачо
7
Адемир
20
Кено
8
Саша
4-2-2-3
13
Адерлан
3
Ортис
4
Натан
13
Рамон
30
Эвангелиста
7
Рамирес
11
Хелиньо
37
Артур
31
9
Алеррандро
1
Клейтон
8
Саша
8
Рубенс
8
Рубенс
8
Саша
23
Гуга
25
Мариано
25
Мариано
23
Гуга
11
Сарачо
6
Фернандес
6
Фернандес
11
Сарачо
8
Жаир
11
Варгас
11
Варгас
8
Жаир
7
Адемир
7
Павон
7
Павон
7
Адемир
11
Хелиньо
99
Мигел
99
Мигел
11
Хелиньо
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
9
Алеррандро
96
Эдуардо
96
Эдуардо
9
Алеррандро
37
Артур
7
Соррисо
7
Соррисо
37
Артур
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Брагантино
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Минейро - Брагантино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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