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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Интернасьонал
Брагантино - Интернасьонал: обзор матча 06 июня 2022
Брагантино
06.06.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Интернасьонал
90+2'
Д. Кардозо
90+9'
К. де Пена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Интернасьонал
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. де Пена
90'
+4
Желтая карточка
Б. Мендес
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Кардозо
89'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Эденилсон
89'
Замена
Маурисио
️️️️
Вандерсон
83'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
Замена
Алеррандро
️️️️
Б. Пракседес
83'
Желтая карточка
Б. Пракседес
82'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
74'
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
74'
73'
Замена
К. де Пена
️️️️
Р. Дурадо
72'
Замена
Алемао
️️️️
Давид
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
70'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Артур
69'
35'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
К. Ломонако
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
4
Натан
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
37
Артур
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
15
Итало
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
13
Renan
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
9
Алемао
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
1-1-5
15
Ломонако
30
Эвангелиста
37
Артур
15
Итало
11
Хелиньо
25
Пракседес
31
4-2-1-2-1
42
Даниэл
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
13
Дурадо
6
Габриэль
88
Эденилсон
10
Патрик
7
Давид
94
Вандерсон
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
37
Артур
20
20
37
Артур
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
25
Пракседес
9
Алеррандро
9
Алеррандро
25
Пракседес
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
88
Эденилсон
5
Кардозо
5
Кардозо
88
Эденилсон
13
Дурадо
14
де Пена
14
де Пена
13
Дурадо
7
Давид
9
Алемао
9
Алемао
7
Давид
94
Вандерсон
18
Маурисио
18
Маурисио
94
Вандерсон
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
Остались в запасе
Брагантино
Интернасьонал
13
Рамон
ЛЗ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Renan
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
30
Лукао
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
13
Renan
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
99
Мигел
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Брагантино - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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