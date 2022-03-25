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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Кот-д'Ивуар
Франция - Кот-д'Ивуар: обзор матча 25 марта 2022
Франция
25.03.2022, пятница, 23:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Франция - Кот-д'Ивуар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
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