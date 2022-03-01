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Расписание матчей
Германия. Кубок
Унион - Санкт-Паули
Унион - Санкт-Паули: обзор матча 01 марта 2022
Унион
01.03.2022, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
45'
Ш. Бекер
75'
А. Фогльзаммер
21'
Д. Кьерех
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Унион - Санкт-Паули
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
88'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
88'
82'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Л. Цандер
Желтая карточка
Р. Хедира
78'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Г. Харагучи
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Фогльзаммер
75'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Авонийи
65'
Желтая карточка
Ш. Бекер
64'
46'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Арему
ГОЛ! 1:1!
Ш. Бекер
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кьерех
Пас отдал
М. Хартель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
32
Афиз Арему
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
32
Баумгартль
6
Эккель
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
3-1-2-3
23
Смарш
4
Цандер
18
Медич
23
Пакярада
36
Ирвин
10
Хартель
7
Кьерех
9
Бургшталлер
32
Арему
11
Диттген
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
78
Харагучи
8
Мевальд
8
Мевальд
78
Харагучи
14
Авонийи
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
14
Авонийи
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
32
Арему
22
Бекер
22
Бекер
32
Арему
4
Цандер
24
Макиенок
24
Макиенок
4
Цандер
Остались в запасе
Унион
Санкт-Паули
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Унион - Санкт-Паули
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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