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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Израиль - Румыния
Израиль - Румыния: обзор матча 29 марта 2022
Израиль
29.03.2022, вторник, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Румыния
57'
М. Даббур
86'
М. Даббур
10'
А. Чикелдэу
23'
Д. Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Израиль - Румыния
ГОЛ! 2:2!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Азиза
86'
84'
Желтая карточка
А. Рус
80'
Замена
️️️️
Д. Олару
80'
Замена
А. Рус
️️️️
М. Марин
79'
Желтая карточка
И. Неделчару
Желтая карточка
М. Соломон
79'
58'
Замена
Д. Алибек
️️️️
А. Иван
ГОЛ! 1:2!
М. Даббур
57'
57'
Замена
М. Бордеяну
️️️️
А. Чикелдэу
57'
Замена
Н. Банку
️️️️
А. Тошка
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Б. Натхо
50'
46'
Замена
И. Неделчару
️️️️
В. Кирикеш
Замена
Д. Перец
️️️️
М. Абу Фани
46'
Замена
М. Соломон
️️️️
Т. Барибо
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ман
Пас отдал
В. Кирикеш
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Чикелдэу
Пас отдал
Д. Ман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
13
Маор Кандиль
ПАЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
21
Деан Давид
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Дариус Олару
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Израиль
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
0
Daniel Avraham
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
3
Дан Глейзер
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
18
Омри Глазер
ЦФ
7
Рамзи Сафури
ЦФ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
0
Михай Бордеяну
ЦП
25
Клаудиу Петрила
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-1-2-3
18
Марсиано
5
Дгани
3
Голдберг
22
Давидзаде
13
Кандиль
16
Абу Фани
6
Натхо
9
Барибо
9
Даббур
21
Давид
4-3-2-1
1
Ницэ
15
Буркэ
3
Тошка
4
Маня
21
Кирикеш
7
Олару
6
Марин
8
Чикелдэу
20
Ман
13
Михаила
11
Иван
16
Абу Фани
8
Перец
8
Перец
16
Абу Фани
6
Натхо
3
Глейзер
3
Глейзер
6
Натхо
9
Барибо
10
Соломон
10
Соломон
9
Барибо
3
Тошка
11
Банку
11
Банку
3
Тошка
21
Кирикеш
5
Неделчару
5
Неделчару
21
Кирикеш
6
Марин
4
Рус
4
Рус
6
Марин
8
Чикелдэу
0
Бордеяну
0
Бордеяну
8
Чикелдэу
11
Иван
7
Алибек
7
Алибек
11
Иван
Остались в запасе
Израиль
Румыния
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
0
Daniel Avraham
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
18
Омри Глазер
ЦФ
7
Рамзи Сафури
ЦФ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Клаудиу Петрила
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
23
Итамар Нитцан
ВР
3
Сун Менахем
ЛЗ
4
Матан Балтакса
ЦЗ
17
Ияд Абу
ПЗ
0
Daniel Avraham
ЦП
11
Долев Азиза
ЦП
18
Омри Глазер
ЦФ
7
Рамзи Сафури
ЦФ
14
Йонатан Коэн
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
16
Михай Айоани
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Клаудиу Петрила
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Вилли Руттенстайнер
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Израиль - Румыния
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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