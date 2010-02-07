Расинг - Атлетико

|1/2 финала
ответный матч
|4 февраля, четверг
|23:55
|Атлетико
|4:0
|Расинг
|32 тур
|23 апреля, четверг
|23:55
|Расинг
|5:1
|Атлетико
|13 тур
|30 ноября, воскресенье
|23:00
|Атлетико
|4:1
|Расинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|31
|6
|1
|98:24
|+74
|99
|2.
|Реал
|38
|31
|3
|4
|102:35
|+67
|96
|3.
|Валенсия
|38
|21
|8
|9
|59:40
|+19
|71
|4.
|Севилья
|38
|19
|6
|13
|65:49
|+16
|63
|5.
|Мальорка
|38
|18
|8
|12
|59:44
|+15
|62
|6.
|Хетафе
|38
|17
|7
|14
|58:48
|+10
|58
|7.
|Вильярреал
|38
|16
|8
|14
|58:57
|+1
|56
|8.
|Атлетик Б
|38
|15
|9
|14
|50:53
|-3
|54
|9.
|Атлетико М
|38
|13
|8
|17
|57:61
|-4
|47
|10.
|Депортиво
|38
|13
|8
|17
|35:49
|-14
|47
|11.
|Эспаньол
|38
|11
|11
|16
|29:46
|-17
|44
|12.
|Осасуна
|38
|11
|10
|17
|37:46
|-9
|43
|13.
|Альмерия
|38
|10
|12
|16
|43:55
|-12
|42
|14.
|Сарагоса
|38
|10
|11
|17
|46:64
|-18
|41
|15.
|Спортинг Х
|38
|9
|13
|16
|36:51
|-15
|40
|16.
|Расинг
|38
|9
|12
|17
|42:59
|-17
|39
|17.
|Малага
|38
|7
|16
|15
|42:48
|-6
|37
|18.
|Вальядолид
|38
|7
|15
|16
|37:62
|-25
|36
|19.
|Тенерифе
|38
|9
|9
|20
|40:74
|-34
|36
|20.
|Херес
|38
|8
|10
|20
|38:66
|-28
|34