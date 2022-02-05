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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Лутон Таун
Кембридж Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 05 февраля 2022
Кембридж Юнайтед
05.02.2022, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Лутон Таун
16'
Р. Бурк
23'
К. Мендес
88'
А. Мускве
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Лутон Таун
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Мускве
85'
Замена
А. Белл
️️️️
Ф. Оньединма
85'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
К. Мендес
Желтая карточка
P. Digby
77'
Замена
Л. Толай
️️️️
Х. Книббс
75'
Замена
J. Lankester
️️️️
J. Brophy
75'
Замена
B. Worman
️️️️
А. Мэй
75'
57'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
Желтая карточка
А. Мэй
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Мендес
Пас отдал
К. Джером
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бурк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
26
Sam Sherring
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
2
George Williams
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
14
Wesley Hoolahan
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Кембридж Юнайтед
32
Jonah Gill
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Kai Yearn
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
9
Лорент Толай
ЦФ
5
Greg Taylor
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
Лутон Таун
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
2-5
26
12
Окедина
8
Книббс
28
Смит
16
14
19
Мэй
4-1-4
31
Стир
15
Локьер
4
Ошо
32
Бурк
15
Поттс
44
Оньединма
15
Мускве
7
Мендес
30
Киосо
35
Джером
8
Книббс
9
Толай
9
Толай
8
Книббс
19
Мэй
27
27
19
Мэй
16
7
7
16
44
Оньединма
17
Белл
17
Белл
44
Оньединма
7
Мендес
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
7
Мендес
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
32
Jonah Gill
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Kai Yearn
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
5
Greg Taylor
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
32
Jonah Gill
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
29
Kai Yearn
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
5
Greg Taylor
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Остались в запасе
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Лутон Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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