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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 04 июля 2022
Канзаc Сити
04.07.2022, понедельник, 03:00
США. МЛС, 25 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
53'
А. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
А. Фонтас
90'
Замена
М. Ционис
️️️️
Ф. Эрнандес
85'
83'
Желтая карточка
Ф. Амайя
79'
Желтая карточка
Д. Толкин
73'
Красная карточка
Ш. Неалис
58'
Желтая карточка
К. Харпер
57'
Замена
П. Климала
️️️️
T. Barlow
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Лонг
Пас отдал
Л. Морган
26'
Замена
К. Харпер
️️️️
O. Fernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Omir Fernandez
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
4-3-3
29
2
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
28
Дюк
54
77
Расселл
21
Эрнандес
11
20
Шаллой
22
3-2-2-3
31
Мигел
12
Неалис
33
Лонг
13
Неалис
23
Кассерес
90
Морган
25
Амайя
82
Лукиньяс
16
47
Толкин
22
21
Эрнандес
10
Ционис
10
Ционис
21
Эрнандес
22
17
Харпер
17
Харпер
22
16
9
Климала
9
Климала
16
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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