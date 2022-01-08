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Англия. Кубок
Миллуолл - Кристал Пэлас
Миллуолл - Кристал Пэлас: обзор матча 08 января 2022
Миллуолл
08.01.2022, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
17'
Б. Афобе
46'
М. Олисе
58'
Ж. Матета
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Кристал Пэлас
88'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. Шлупп
88'
Замена
Н. Клайн
️️️️
М. Олисе
82'
Желтая карточка
Д. Батлэнд
81'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
У. Хьюз
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Б. Афобе
81'
Замена
N. Boateng
️️️️
О. Ожо
81'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Брэдшоу
81'
64'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Э. Эзе
64'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
Замена
М. Беннетт
️️️️
A. Pearce
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Матета
Желтая карточка
Б. Митчелл
56'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Сэйвилл
49'
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
Пас отдал
К. Галлахер
26'
Желтая карточка
Д. Шлупп
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
17
Nana Boateng
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-3-3
25
Лонг
4
Хатчинсон
15
5
Купер
2
Мэлони
9
Ожо
6
Сэйвилл
16
Митчелл
20
МакНамара
23
Афобе
9
Брэдшоу
4-3-2-1
1
Батлэнд
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Галлахер
19
Хьюз
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
14
Матета
6
Сэйвилл
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
6
Сэйвилл
23
Афобе
7
Бьюри
7
Бьюри
23
Афобе
15
10
Беннетт
10
Беннетт
15
9
Ожо
17
17
9
Ожо
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
17
Олисе
17
Клайн
17
Клайн
17
Олисе
27
Шлупп
44
Ридевальд
44
Ридевальд
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Миливойевич
19
Миливойевич
19
Хьюз
10
Эзе
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Миллуолл
Кристал Пэлас
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
31
Реми Мэттьюз
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Миллуолл - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 0
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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