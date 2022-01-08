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Англия. Кубок
Бристоль Сити - Фулхэм
Бристоль Сити - Фулхэм: обзор матча 08 января 2022
Бристоль Сити
08.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Фулхэм
105'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Фулхэм
120'
Желтая карточка
Т. Кэрни
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Скотт
106'
105'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Н. Кебану
91'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
91'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Мартин
89'
86'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Э. Кинг
71'
71'
Замена
Х. Рид
️️️️
Т. Франсуа
71'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Д. Кина
70'
Замена
А. Митрович
️️️️
Р. Муньис
65'
Желтая карточка
Т. Франсуа
19'
Желтая карточка
Ф. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
8
Алекс Скотт
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-3-2-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Калас
5
Аткинсон
10
Кинг
4
Массенго
47
О'Доуда
8
Скотт
26
Бенарус
21
Уэллс
18
Мартин
4-1-1-2-2
13
Газзанига
3
Одои
6
Гектор
4
Адарабиойо
23
Брайан
15
Чалоба
8
Кина
14
Карвалью
14
Рид
9
Муньис
8
Франсуа
10
Кинг
12
Дасилва
12
Дасилва
10
Кинг
18
Мартин
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Мартин
8
Скотт
18
Вайманн
18
Вайманн
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
15
Чалоба
10
Уилсон
10
Уилсон
15
Чалоба
8
Кина
92
Кебану
92
Кебану
8
Кина
14
Карвалью
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Карвалью
8
Франсуа
6
Рид
6
Рид
8
Франсуа
9
Муньис
9
Митрович
9
Митрович
9
Муньис
Остались в запасе
Бристоль Сити
Фулхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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