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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ковентри - Дерби Каунти
Ковентри - Дерби Каунти: обзор матча 08 января 2022
Ковентри
08.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
42'
Д. Хайам
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Дерби Каунти
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Аллен
90'
+1
Замена
В. Дьекереш
️️️️
М. Гудден
90'
+1
86'
Замена
J. Stretton
️️️️
К. Форсит
80'
Замена
S. Baldock
️️️️
Р. Моррисон
80'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Д. Найт
80'
Замена
Л. Планж
️️️️
К. Казим-Ричардс
79'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Т. Лоуренс
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. Шипли
67'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Г. Хамер
67'
Желтая карточка
Д. Шипли
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хайам
Пас отдал
Т. Кейн
42'
31'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
26
Джордан Шипли
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Дерби Каунти
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
43
Джош Рид
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3-1-5
34
Кейн
6
Кларк-Салтер
25
Дабо
38
Хамер
5
Роуз
24
Гудден
24
Аллен
18
Шиф
5
Хайам
3-3-2-3
19
Ягиелка
33
Дэйвис
3
Форсит
18
Берд
16
Томпсон
12
Найт
11
Моррисон
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
2
Эбоселе
21
Оллсоп
24
Аллен
17
О'Харе
17
О'Харе
24
Аллен
38
Хамер
28
Экклз
28
Экклз
38
Хамер
26
Шипли
10
Джонс
10
Джонс
26
Шипли
24
Гудден
14
Дьекереш
14
Дьекереш
24
Гудден
12
Найт
4
Шинни
4
Шинни
12
Найт
10
Лоуренс
72
Йозвяк
72
Йозвяк
10
Лоуренс
3
Форсит
14
14
3
Форсит
11
Моррисон
9
9
11
Моррисон
91
Казим-Ричардс
7
Планж
7
Планж
91
Казим-Ричардс
Остались в запасе
Ковентри
Дерби Каунти
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ковентри - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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