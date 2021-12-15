Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Кастельон - Картахена
Кастельон - Картахена: обзор матча 15 декабря 2021
Кастельон
15.12.2021, среда, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Картахена
48'
K. Sibille
28'
А. Ортуньо
90+3'
A. Cayarga
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кастельон - Картахена
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
A. Cayarga
Желтая карточка
C. Salvador
90'
+1
Замена
D. Torres
️️️️
В. Эскердо
89'
83'
Замена
П. де Бласис
️️️️
I. Gil
78'
Желтая карточка
J. Prior
69'
Замена
A. Gallar
️️️️
С. Оказаки
Замена
D. Cubillas
️️️️
Х. Ортуньо
64'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
J. Carrillo
64'
61'
Замена
A. Cayarga
️️️️
R. Boateng
ГОЛ! 1:1!
K. Sibille
Пас отдал
В. Эскердо
48'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Ортуньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
1
Иван Мартинес
ВР
24
José Mas
ЦЗ
4
Kevin Sibille
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
30
Alejandro Marcos López
ЦФ
34
Aarón Romero
ЦФ
0
J. Carrillo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
Картахена
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
7
Richard Boateng
ЦФ
2
D. Andujar
ЦФ
28
J. Prior
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Кастельон
22
Edu Luna
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
15
Yacouba Magagi
ЦЗ
16
Daniel Torres
ЦП
8
Carles Salvador
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
David Cubillas
ЦФ
0
M. Barco
ЦФ
17
S. Ruiz
ЦФ
1
Alvaro Campos Estelles
ЦФ
27
Koke
ЦФ
Картахена
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
A. Cayarga
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
0
A. Gallar
ЦФ
0
R. Castro
ЦФ
2-1-4
1
Мартинес
24
4
22
Эскердо
30
11
Ортуньо
0
34
5
30
Оказаки
28
2
7
10
22
Эскердо
16
16
22
Эскердо
0
19
Эрнандес
19
Эрнандес
0
11
Ортуньо
9
9
11
Ортуньо
7
14
14
7
10
8
де Бласис
8
де Бласис
10
30
Оказаки
0
0
30
Оказаки
Остались в запасе
Кастельон
Картахена
22
Edu Luna
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
15
Yacouba Magagi
ЦЗ
8
Carles Salvador
ЦП
0
M. Barco
ЦФ
17
S. Ruiz
ЦФ
1
Alvaro Campos Estelles
ЦФ
27
Koke
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
0
R. Castro
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
22
Edu Luna
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
15
Yacouba Magagi
ЦЗ
8
Carles Salvador
ЦП
0
M. Barco
ЦФ
17
S. Ruiz
ЦФ
1
Alvaro Campos Estelles
ЦФ
27
Koke
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
0
R. Castro
ЦФ
Главный тренер
Йохан Плат
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Кастельон - Картахена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кастельон
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Картогонова
Новости команд
Все
Кастельон
Картахена
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
2024.08.11 17:00
8
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
2024.08.11 17:00
8
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+