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Расписание матчей
Испания. Кубок
ФК Андорра - Сельта
ФК Андорра - Сельта: обзор матча 14 декабря 2021
ФК Андорра
14.12.2021, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Сельта
39'
A. Vilanova
14'
Х. Фонтан
118'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ФК Андорра - Сельта
Желтая карточка
А. Альтимира
120'
+1
118'
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
Замена
А. Альтимира
️️️️
Р. Бовер
110'
108'
Замена
М. Баэса
️️️️
Г. Вейга
Замена
D. González
️️️️
A. Vilanova
89'
86'
Замена
Х. Галан
️️️️
Х. Фонтан
Замена
М. Агуадо
️️️️
S. Molina
84'
Замена
M. Riverola
️️️️
I. Gil
84'
72'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
R. Enri
️️️️
Э. Эвел
68'
Замена
М. Педраса
️️️️
R. Riera
68'
46'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Р. Тапиа
40'
Желтая карточка
Р. Бланко
ГОЛ! 1:1!
A. Vilanova
Пас отдал
I. Gil
39'
16'
Желтая карточка
Х. Фонтан
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фонтан
Пас отдал
Нолито
12'
Замена
Б. Мендес
️️️️
К. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Roger Riera
ЦЗ
21
Eudald Vergés
ЦЗ
14
Sergio Molina
ЦП
20
Marti Vila Garcia
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
0
C. Martinez
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
ФК Андорра
13
Josele
ВР
15
Diego González
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
17
David Martín
ЦП
9
Rubén Enri
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
0
M. Riverola
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
16
Zourdine Thior
ЦФ
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
4-4-2
1
2
Морер
3
21
5
14
8
Эвел
21
20
0
21
Бовер
4-1-2-1-2
36
Бланко
20
Васкес
23
Домингес
3
Фонтан
24
Мурильо
13
Тапиа
10
Вейга
23
Альварес
4
Суарес
77
Мина
3
Нолито
5
15
15
5
21
Бовер
2
Альтимира
2
Альтимира
21
Бовер
14
18
Агуадо
18
Агуадо
14
3
6
Педраса
6
Педраса
3
8
Эвел
9
9
8
Эвел
21
0
0
21
3
Фонтан
22
Галан
22
Галан
3
Фонтан
13
Тапиа
8
Бельтран
8
Бельтран
13
Тапиа
10
Вейга
8
Баэса
8
Баэса
10
Вейга
20
Васкес
10
Мендес
10
Мендес
20
Васкес
Гальярдо
10
Серви
10
Серви
Гальярдо
91
Гальярдо
91
Гальярдо
Остались в запасе
ФК Андорра
Сельта
13
Josele
ВР
17
David Martín
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
16
Zourdine Thior
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Josele
ВР
17
David Martín
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
11
Marc Fernandez Gracia
ЦФ
16
Zourdine Thior
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча ФК Андорра - Сельта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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