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ХИК - Маккаби

21.10.2021, Четверг, 17:30 мск Лига конференций, 3 тур ХИК - Маккаби
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЛАСК 6 5 1 0 12:1 +11 16
2. Маккаби ТА 6 3 2 1 14:4 +10 11
3. ХИК 6 2 0 4 5:15 -10 6
4. Алашкерт 6 0 1 5 4:15 -11 1
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