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Копенгаген - ПАОК

21.10.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 3 тур Копенгаген - ПАОК
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 6 5 0 1 15:5 +10 15
2. ПАОК 6 3 2 1 8:4 +4 11
3. Слован Бр 6 2 2 2 8:7 +1 8
4. Линкольн 6 0 0 6 2:17 -15 0
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