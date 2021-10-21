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Анортосис - Флора

21.10.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 3 тур Анортосис - Флора
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 6 4 1 1 6:2 +4 13
2. Партизан 6 2 2 2 6:4 +2 8
3. Анортосис 6 1 3 2 6:9 -3 6
4. Флора 6 1 2 3 5:8 -3 5
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