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Унион - Маккаби

30.09.2021, Четверг, 22:00 мск Лига конференций, 2 тур Унион - Маккаби
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 6 4 2 0 11:6 +5 14
2. Славия П 6 2 2 2 8:7 +1 8
3. Унион 6 2 1 3 8:9 -1 7
4. Маккаби Хф 6 1 1 4 2:7 -5 4
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