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ЧФР Клуж - Рандерс

30.09.2021, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 2 тур ЧФР Клуж - Рандерс
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алкмаар 6 4 2 0 8:3 +5 14
2. Рандерс 6 1 4 1 9:9 0 7
3. Яблонец 6 1 3 2 6:8 -2 6
4. Клуж 6 1 1 4 4:7 -3 4
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