Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Унион
Славия - Унион: обзор матча 16 сентября 2021
Славия
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 1 тур
3 : 1
Завершен
Унион
18'
А. Бах
84'
Я. Кухта
88'
И. Шранц
70'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Унион
ГОЛ! 3:1!
И. Шранц
Пас отдал
М. Крменчик
88'
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
84'
Замена
М. Крменчик
️️️️
И. Траоре
82'
76'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Т. Пухач
Желтая карточка
Н. Станчу
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Беренс
Пас отдал
Ш. Бекер
Замена
И. Шранц
️️️️
Л. Масопуст
69'
Замена
Н. Станчу
️️️️
О. Лингр
69'
59'
Замена
Г. Премель
️️️️
Р. Хедира
59'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
58'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
58'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
Я. Кухта
️️️️
С. Тецл
53'
Замена
Л. Такакш
️️️️
Т. Качараба
53'
40'
Вторая желтая
П. Эккель
Желтая карточка
И. Траоре
34'
Желтая карточка
У. Экпай
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Бах
18'
15'
Желтая карточка
Т. Авонийи
6'
Желтая карточка
П. Эккель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Унион
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Славия
34
Christian Fülop
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
29
Лауренц Дель
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
3-5-1-1
30
Мандоус
4
Усу
33
Качараба
18
Бах
19
Дорли
23
Шевчик
45
Экпай
32
Лингр
8
Масопуст
12
Траоре
11
Тецл
3-3-2-2
16
Люте
5
Фридрих
6
Эккель
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
27
Пухач
21
Озтюнали
78
Харагучи
14
Авонийи
10
Крузе
33
Качараба
22
Такакш
22
Такакш
33
Качараба
32
Лингр
10
Станчу
10
Станчу
32
Лингр
12
Траоре
21
Крменчик
21
Крменчик
12
Траоре
11
Тецл
7
Кухта
7
Кухта
11
Тецл
8
Масопуст
26
Шранц
26
Шранц
8
Масопуст
27
Пухач
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
27
Пухач
8
Хедира
21
Премель
21
Премель
8
Хедира
21
Озтюнали
23
Бекер
23
Бекер
21
Озтюнали
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
Остались в запасе
Славия
Унион
99
Петер Олаинка
ЛВ
34
Christian Fülop
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Даниэль Самек
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Лауренц Дель
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
34
Christian Fülop
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
10
Даниэль Самек
ОП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Лауренц Дель
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Славия - Унион
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Новости команд
Все
Славия
Унион
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+