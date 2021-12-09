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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Байер
Ференцварош - Байер: обзор матча 09 декабря 2021
Ференцварош
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Байер
82'
Э. Лайдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Байер
Желтая карточка
М. Чабрая
90'
+2
Желтая карточка
М. Блажич
90'
Замена
М. Чабрая
️️️️
А. Зубков
88'
87'
Желтая карточка
О. Коссуну
86'
Желтая карточка
П. Рецос
Желтая карточка
Э. Лайдуни
84'
ГОЛ! 1:0!
Э. Лайдуни
Пас отдал
А. Зубков
82'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
С. Лончар
81'
81'
Замена
А. Адли
️️️️
Л. Аларио
71'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Ч. Арангис
71'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
Замена
Сомалья
️️️️
К. Закариассен
70'
64'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
Замена
Р. Ммае
️️️️
Т. Нгуэн
46'
46'
Замена
Д. Та
️️️️
Э. Тапсоба
26'
Желтая карточка
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
80
Желько Гаврич
ЛВ
7
Сомалья
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-3-3
90
Дибус
15
Ковачевич
3
Ммае
16
Блажич
21
Ботка
16
Закариассен
10
Лончар
93
Лайдуни
93
Нгуэн
10
Узуни
21
Зубков
4-3-2-1
99
Лунев
31
Коссуну
45
Рецос
12
Тапсоба
24
Синкгравен
10
Амири
20
Арангис
25
Паласиос
38
Беллараби
10
Паулиньо
27
Аларио
21
Зубков
5
Чабрая
5
Чабрая
21
Зубков
16
Закариассен
7
Сомалья
7
Сомалья
16
Закариассен
10
Лончар
5
Вечеи
5
Вечеи
10
Лончар
93
Нгуэн
8
Ммае
8
Ммае
93
Нгуэн
12
Тапсоба
4
Та
4
Та
12
Тапсоба
20
Арангис
30
Фримпонг
30
Фримпонг
20
Арангис
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
27
Аларио
21
Адли
21
Адли
27
Аларио
Остались в запасе
Ференцварош
Байер
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
80
Желько Гаврич
ЛВ
Главный тренер
Петер Штегер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
61
Саболч Мергль
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
69
Реге Санто
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
80
Желько Гаврич
ЛВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Ференцварош - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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