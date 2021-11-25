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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Фенербахче
Олимпиакос - Фенербахче: обзор матча 25 ноября 2021
Олимпиакос
25.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
90'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Фенербахче
90'
+1
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
Тикиньо
90'
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
О. Рябчук
90'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
81'
78'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Росси
78'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ф. Новак
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
68'
65'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Зайц
65'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Р. Лопеш
️️️️
А. Оникуру
46'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
А. Камара
46'
Желтая карточка
У. Ба
39'
Замена
У. Ба
️️️️
С. Папастатопулос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
7
Макс Майер
АП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
7
Оникуру
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
4-4-1-1
1
Эзер
26
Осайи-Самуэль
57
Новак
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
7
Соса
17
Кахведжи
8
Зайц
8
Яндас
9
Росси
20
Бериша
19
Папастатопулос
27
Ба
27
Ба
19
Папастатопулос
20
Камара
41
Бухалакис
41
Бухалакис
20
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Оникуру
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Оникуру
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
57
Новак
41
Салаи
41
Салаи
57
Новак
9
Росси
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
9
Росси
17
Кахведжи
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Кахведжи
8
Яндас
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
8
Яндас
8
Зайц
7
Майер
7
Майер
8
Зайц
Остались в запасе
Олимпиакос
Фенербахче
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Олимпиакос - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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