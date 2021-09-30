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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Байер
Селтик - Байер: обзор матча 30 сентября 2021
Селтик
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
0 : 4
Завершен
Байер
25'
П. Хинкапе
35'
Ф. Вирц
58'
Л. Аларио (П)
90+4'
А. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Байер
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
А. Адли
Пас отдал
Н. Амири
78'
Замена
П. Рецос
️️️️
Паулиньо
74'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
Замена
А. Айети
️️️️
К. Фурухаси
74'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Тернбулл
74'
73'
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
Замена
Н. Биттон
️️️️
Т. Рогич
66'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
К. МакГрегор
66'
65'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ч. Арангис
65'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Аларио
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
57'
Желтая карточка
Т. Рогич
50'
41'
Желтая карточка
М. Баккер
35'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Вирц
Пас отдал
Паулиньо
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Хинкапе
Пас отдал
М. Баккер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Лайам Шоу
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
3
Монтгомери
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
7
Фурухаси
7
Рогич
11
Абада
7
Жота
4-2-3-1
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
5
Баккер
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
10
Паулиньо
27
Аларио
7
Рогич
55
Биттон
55
Биттон
7
Рогич
42
МакГрегор
16
МакКарти
16
МакКарти
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Якумакис
7
Якумакис
14
Тернбулл
7
Фурухаси
9
Айети
9
Айети
7
Фурухаси
20
Арангис
10
Амири
10
Амири
20
Арангис
10
Паулиньо
45
Рецос
45
Рецос
10
Паулиньо
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
Остались в запасе
Селтик
Байер
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Василиос Баркас
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Селтик - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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