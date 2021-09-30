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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Олимпиакос
Фенербахче - Олимпиакос: обзор матча 30 сентября 2021
Фенербахче
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
6'
Тикиньо
63'
Г. Масурас
68'
Г. Масурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Олимпиакос
89'
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Камара
89'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
86'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
Ф. Кадиоглу
84'
Замена
М. Майер
️️️️
М. Хакан Яндас
75'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Э. Валенсия
75'
Желтая карточка
М. Зайц
72'
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Росси
70'
Замена
М. Зайц
️️️️
Л. Густаво
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
Г. Масурас
63'
ГОЛ! 0:2!
Г. Масурас
63'
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Оникуру
46'
Замена
К. Лала
️️️️
У. Ба
45'
Желтая карточка
У. Ба
42'
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
Э. Валенсия
42'
38'
Желтая карточка
О. Рябчук
6'
ГОЛ! 0:1!
Тикиньо
Пас отдал
Г. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
57
Новак
3
Мин-Джэ
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
14
Густаво
24
Кадиоглу
8
Яндас
10
Пелкас
9
Росси
30
Валенсия
4-2-3-1
31
Вацлик
4
Сиссе
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
41
Бухалакис
2
Камара
7
Оникуру
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
30
Валенсия
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
30
Валенсия
24
Кадиоглу
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
24
Кадиоглу
14
Густаво
8
Зайц
8
Зайц
14
Густаво
8
Яндас
7
Майер
7
Майер
8
Яндас
9
Росси
20
Бериша
20
Бериша
9
Росси
27
Ба
70
Лала
70
Лала
27
Ба
7
Оникуру
25
Кунде
25
Кунде
7
Оникуру
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
2
Камара
17
Врусаи
17
Врусаи
2
Камара
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
Остались в запасе
Фенербахче
Олимпиакос
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
22
Рухан Аксой
ЦЗ
2
Арда Куртулан
ЦФ
Остались в запасе
33
Михал Карбовник
ПЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Фенербахче - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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