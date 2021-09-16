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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Реал Сосьедад
ПСВ - Реал Сосьедад: обзор матча 16 сентября 2021
ПСВ
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
32'
М. Гетце
54'
К. Гакпо
34'
А. Янузай
39'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Реал Сосьедад
90'
+1
Желтая карточка
И. Субельдия
Замена
Брума
️️️️
К. Гакпо
89'
84'
Желтая карточка
А. Элустондо
83'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
К. Винисиус
79'
79'
Замена
К. Ромеро
️️️️
Х. Сальдуа
79'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Янузай
77'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
70'
Желтая карточка
А. Гевара
Замена
Д. Тезе
️️️️
Ф. Мвене
68'
Замена
Р. Томас
️️️️
М. ван Гинкел
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
64'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
63'
61'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Р. Ле Норман
Желтая карточка
М. ван Гинкел
59'
ГОЛ! 2:2!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Гетце
54'
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Исак
Пас отдал
Х. Сальдуа
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Янузай
Пас отдал
Х. Сальдуа
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Андер Гевара
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Порту
ПВ
3
Кристо Ромеро
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Дроммел
5
Рамальо
4
Обиспо
21
Боскальи
30
Макс
2
Мвене
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
20
Мадуэке
7
Захави
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
6
Гевара
36
Субименди
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
18
Гакпо
77
Брума
77
Брума
18
Гакпо
2
Мвене
4
Тезе
4
Тезе
2
Мвене
8
ван Гинкел
30
Томас
30
Томас
8
ван Гинкел
20
Мадуэке
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Мадуэке
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
24
Ле Норман
5
Субельдия
5
Субельдия
24
Ле Норман
Муньос
16
Пачеко
16
Пачеко
Муньос
24
Янузай
2
Горосабель
2
Горосабель
24
Янузай
2
Сальдуа
3
Ромеро
3
Ромеро
2
Сальдуа
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
Остались в запасе
ПСВ
Реал Сосьедад
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Мэтью Райан
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча ПСВ - Реал Сосьедад
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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