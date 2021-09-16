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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Ференцварош
Байер - Ференцварош: обзор матча 16 сентября 2021
Байер
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ференцварош
37'
Э. Паласиос
69'
Ф. Вирц
8'
Р. Ммае
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ференцварош
86'
Замена
М. Чабрая
️️️️
А. Зубков
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
81'
76'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
С. Лончар
ГОЛ! 2:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ж. Фримпонг
69'
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Адли
67'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Д. Синкгравен
66'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
66'
66'
Замена
М. Узуни
️️️️
Б. Вечеи
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
50'
ГОЛ! 1:1!
Э. Паласиос
Пас отдал
Ж. Фримпонг
37'
Желтая карточка
К. Демирбай
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ммае
Пас отдал
Т. Нгуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
25
Паласиос
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
27
Аларио
4-3-2-1
90
Дибус
2
Уинго
3
Ммае
16
Блажич
77
Чивич
16
Закариассен
5
Вечеи
10
Лончар
21
Зубков
93
Нгуэн
8
Ммае
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
24
Синкгравен
5
Хинкапе
5
Хинкапе
24
Синкгравен
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
21
Адли
38
Беллараби
38
Беллараби
21
Адли
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
21
Зубков
5
Чабрая
5
Чабрая
21
Зубков
10
Лончар
80
Гаврич
80
Гаврич
10
Лончар
5
Вечеи
10
Узуни
10
Узуни
5
Вечеи
Остались в запасе
Байер
Ференцварош
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Байер - Ференцварош
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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