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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Лилль
Зальцбург - Лилль: обзор матча 29 сентября 2021
Зальцбург
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
35'
К. Адейеми (П)
53'
К. Адейеми (П)
62'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Лилль
Желтая карточка
Н. Капалдо
90'
+3
89'
Желтая карточка
Ж. Бамба
84'
Замена
Рейнилду
️️️️
Г. Гудмундссон
84'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
75'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Сучич
70'
66'
Желтая карточка
Ж. Фонте
62'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Окафор
62'
59'
Замена
А. Онана
️️️️
Шека
59'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Т. Веа
59'
Замена
Н. Иконе
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
К. Адейеми
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Адейеми
53'
52'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
45'
+1
Желтая карточка
Шека
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Адейеми
35'
30'
Желтая карточка
С. Ботман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
68
Онгуене
5
Кристенсен
4
Камара
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
4-3-3
13
Грбич
4
Ботман
6
Фонте
35
Джало
3
Гудмундссон
21
Андре
8
Шека
7
Гомес
22
Веа
17
Йылмаз
15
Дэвид
24
Сучич
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Сучич
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
19
Окафор
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
3
Гудмундссон
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Гудмундссон
8
Шека
24
Онана
24
Онана
8
Шека
22
Веа
19
Бамба
19
Бамба
22
Веа
7
Гомес
93
Иконе
93
Иконе
7
Гомес
15
Дэвид
80
Лихаджи
80
Лихаджи
15
Дэвид
Остались в запасе
Зальцбург
Лилль
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Зальцбург - Лилль
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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