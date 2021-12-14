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Расписание матчей
Италия. Кубок
Венеция - Тернана
Венеция - Тернана: обзор матча 14 декабря 2021
Венеция
14.12.2021, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Тернана
49'
Д. Хейманс
66'
Д. Чрнигой
81'
Ф. Форте
53'
S. Pettinari
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Венеция - Тернана
ГОЛ! 3:1!
Ф. Форте
81'
Желтая карточка
J. De Vries
79'
Замена
J. De Vries
️️️️
А. Сигурдссон
76'
Желтая карточка
Д. Чрнигой
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Чрнигой
Пас отдал
Д. Йонсен
66'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
Д. Хейманс
60'
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Перец
60'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
60'
53'
ГОЛ! 1:1!
S. Pettinari
ГОЛ! 1:0!
Д. Хейманс
Пас отдал
Д. Перец
49'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Л. Фьордилино
46'
40'
Желтая карточка
S. Pettinari
Желтая карточка
А. Сигурдссон
23'
Желтая карточка
Д. Шнегг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Венеция - Тернана
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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