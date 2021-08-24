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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 24 августа 2021
Уотфорд
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
86'
Э. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Э. Флетчер
Пас отдал
К. Эрнандес
86'
81'
Замена
Т. Митчелл
️️️️
Д. Томкинс
Замена
Т. Клеверли
️️️️
К. Сема
76'
63'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
К. Галлахер
63'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
Замена
К. Фемения
️️️️
Ж. Нгакия
62'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
61'
54'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Кинг
46'
Желтая карточка
К. Эрнандес
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Уотфорд
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
33
Роб Эллиот
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-3
12
Фостер
3
Роуз
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
2
Нгакия
12
Сема
5
Этебо
26
Луза
9
Эрнандес
7
Кинг
11
Флетчер
4-1-2-1-2
1
Батлэнд
25
Уорд
6
Гехи
5
Томкинс
2
Андерсен
8
Куяте
8
Галлахер
27
Шлупп
10
Заа
14
Матета
10
Айю
2
Нгакия
17
Фемения
17
Фемения
2
Нгакия
12
Сема
8
Клеверли
8
Клеверли
12
Сема
7
Кинг
17
Деннис
17
Деннис
7
Кинг
5
Томкинс
3
Митчелл
3
Митчелл
5
Томкинс
8
Галлахер
11
МакАртур
11
МакАртур
8
Галлахер
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Роб Эллиот
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Главный тренер
Хиско Муньос
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Роб Эллиот
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
Главный тренер
Хиско Муньос
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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