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Жилина - Яблонец

26.08.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Жилина - Яблонец
Первый матч: 1 - 5
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 21:00 Яблонец 5:1 Жилина
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