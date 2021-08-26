Введите ваш ник на сайте

Анортосис - Хапоэль БШ

26.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Анортосис - Хапоэль БШ
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 20:00 Хапоэль БШ 0:0 Анортосис
...
  • Читайте нас: 