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Копенгаген - Сивасспор

26.08.2021, Четверг, 20:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Копенгаген - Сивасспор
Первый матч: 2 - 1
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 21:00 Сивасспор 1:2 Копенгаген
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