Введите ваш ник на сайте

Эльфсборг - Фейеноорд

26.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Эльфсборг - Фейеноорд
Первый матч: 0 - 5
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 21:00 Фейеноорд 5:0 Эльфсборг
...
  • Читайте нас: 