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Унион - КуПС

26.08.2021, Четверг, 21:15 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Унион - КуПС
Первый матч: 4 - 0
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 19:00 КуПС 0:4 Унион
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