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Линкольн - Рига

26.08.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Линкольн - Рига
Первый матч: 1 - 1
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 20:00 Рига 1:1 Линкольн
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