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Маккаби - Нефтчи

26.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Маккаби - Нефтчи
Первый матч: 3 - 3
Лига конференций (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 20:00 Нефтчи 3:3 Маккаби
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