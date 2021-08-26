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ЧФР Клуж - Црвена Звезда

26.08.2021, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч ЧФР Клуж - Црвена Звезда
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 17 августа, вторник 22:00 Црвена Звезда 4:0 ЧФР Клуж
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