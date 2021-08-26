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Легия - Славия

26.08.2021, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Легия - Славия
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 20:00 Славия 2:2 Легия
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