Введите ваш ник на сайте

ХИК - Фенербахче

26.08.2021, Четверг, 19:00 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч ХИК - Фенербахче
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 21:45 Фенербахче 1:0 ХИК
...
  • Читайте нас: 