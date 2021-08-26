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Заря - Рапид

26.08.2021, Четверг, 19:30 мск Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Заря - Рапид
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 19 августа, четверг 22:00 Рапид 3:0 Заря
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