Атромитос - Олимпиакос

|1 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:0
|Атромитос
|1 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:0
|Атромитос
|18 тур
|24 января, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|5 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
|23 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|10 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:15
|Олимпиакос
|2:0
|Атромитос
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|19:30
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|11 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Атромитос
|1:2
|Олимпиакос
|21 тур
|11 февраля, воскресенье
|20:30
|Атромитос
|2:2
|Олимпиакос
|6 тур
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|0:1
|Атромитос
|24 тур
|12 марта, воскресенье
|18:15
|Олимпиакос
|2:0
|Атромитос
|9 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Атромитос
|0:1
|Олимпиакос
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Олимпиакос
|4:0
|Атромитос
|8 тур
|25 октября, воскресенье
|16:00
|Атромитос
|1:2
|Олимпиакос
|22 тур
|4 февраля, среда
|20:30
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|5 тур
|27 сентября, суббота
|21:30
|Атромитос
|1:0
|Олимпиакос
|19 тур
|12 января, воскресенье
|21:30
|Атромитос
|0:0
|Олимпиакос
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|00:00
|Олимпиакос
|2:1
|Атромитос
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ионикос
|33
|12
|9
|12
|44:42
|+2
|45
|2.
|ОФИ
|33
|11
|11
|11
|40:45
|-5
|44
|3.
|Астерас
|33
|11
|8
|14
|33:37
|-4
|41
|4.
|Волос
|33
|10
|10
|13
|47:48
|-1
|40
|5.
|Панетоликос
|33
|10
|7
|16
|32:48
|-16
|37
|6.
|Атромитос
|33
|8
|9
|16
|33:52
|-19
|33
|7.
|ПАС Ламия
|33
|6
|8
|19
|24:44
|-20
|26
|8.
|Аполлон Смирнис
|33
|4
|10
|19
|16:57
|-41
|22