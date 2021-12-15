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Атромитос - Олимпиакос

15.12.2021, Среда, 20:30 мск Греция. Суперлига, 14 тур Атромитос - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
1 тур
12 сентября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 16:00 Атромитос 0:1 Олимпиакос
5 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 Олимпиакос
10 тур
10 ноября, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 20:30 Атромитос 2:2 Олимпиакос
6 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 0:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Атромитос 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Олимпиакос 4:0 Атромитос
8 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 20:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
5 тур
27 сентября, суббота 21:30 Атромитос 1:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 21:30 Атромитос 0:0 Олимпиакос
2 тур
25 августа, воскресенье 00:00 Олимпиакос 2:1 Атромитос
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ионикос 33 12 9 12 44:42 +2 45
2. ОФИ 33 11 11 11 40:45 -5 44
3. Астерас 33 11 8 14 33:37 -4 41
4. Волос 33 10 10 13 47:48 -1 40
5. Панетоликос 33 10 7 16 32:48 -16 37
6. Атромитос 33 8 9 16 33:52 -19 33
7. ПАС Ламия 33 6 8 19 24:44 -20 26
8. Аполлон Смирнис 33 4 10 19 16:57 -41 22
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